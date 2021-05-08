Нова дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала суботній образ

Як пише Politeka.net, Христина тільки в минулому році вийшла заміж за популярного телеведучого. Остапчук того ж року розлучився і залишив дружину з дітьми. Нова дружина багато проводить часу з коханим, але іноді показує і саму себе.

Цього разу Христина показала себе в зеленій сукні. Дівчина знімала себе на телефон, демонструючи розкішне декольте перед дзеркалом. Образ красуня доповнила стильними прикрасами на шиї і у вухах.

"Ку-ку субота! Режим вихідних включений!

Всім прекрасних вихідних!",- написала Христина.

Фанати подивилися ролик понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ааа. Краса", "Взаємно".

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На новому знімку, який показала Христина, вона зображена на пляжі, дівчина ніжиться на сонці в цікавій позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному білому купальнику, який підкреслює її засмаглу шкіру. Волосся красуні розпущене, і вкрите великим світлим капелюшком, втім, обличчя вона теж приховала під головним убором.

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