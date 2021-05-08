Нова дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала суботній образ
Як пише Politeka.net, Христина тільки в минулому році вийшла заміж за популярного телеведучого. Остапчук того ж року розлучився і залишив дружину з дітьми. Нова дружина багато проводить часу з коханим, але іноді показує і саму себе.
Цього разу Христина показала себе в зеленій сукні. Дівчина знімала себе на телефон, демонструючи розкішне декольте перед дзеркалом. Образ красуня доповнила стильними прикрасами на шиї і у вухах.
"Ку-ку субота! Режим вихідних включений!
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Вагітна Осадча, показавши чесні фото без макіяжу, пересварила українців: "Капець, не думала, що..."
Не стало знаменитого радянського актора, фільми з яким обожнювали: "Завжди будемо пам'ятати"
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
Всім прекрасних вихідних!",- написала Христина.
Фанати подивилися ролик понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ааа. Краса", "Взаємно".
Ми писали, що дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник показала спекотне пляжне фото.
На новому знімку, який показала Христина, вона зображена на пляжі, дівчина ніжиться на сонці в цікавій позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному білому купальнику, який підкреслює її засмаглу шкіру. Волосся красуні розпущене, і вкрите великим світлим капелюшком, втім, обличчя вона теж приховала під головним убором.
Нагадаємо, дружина Остапчука не стрималася, виявивши вдома чоловіка посеред бардаку
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж
Також Politeka повідомляла, що Остапчуки віддалися втіхам біля басейну, кадри з жаркого курорт