Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на " Міс Україна 2018", поділилася приємними моментами під час відпочинку в жарких країнах

Як передає Politeka.net, знімок, який був зроблений під час подорожі по пустелі, красуня виклала на своїй сторінці в Instagram.

22-річна Леоніла Гузь-дівчина яскрава і приваблива. Вона активно веде свою сторінку в Instagram, де за її життям стежать майже 100 тисяч передплатників.

Красуня обожнює демонструвати своє тіло без всяких сорому.

Так, Леоніла показала себе в провокаційному образі, спокусливо сівши на квадрацикл.

Дівчина вбралася в чорний топ і шорти, які дуже тісно обтягнули її гідності. Також Лео впевнено блиснула довгими ногами на камеру, показавши, чим щедро нагородила її природа.

Фотознімок колишня міс Україна вирішила не підписувати, обмежившись червоними сердечками, проте фоловери вже встигли прокоментувати.

"Краса яка", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що Леоніла Гузь молода дівчина, родом вона з Херосонської області. Зараз в графі Місце проживання у Гузь вказано місто Київ. У 2018 році після скандалу на конкурсі "Міс Україна 2018", коли у його переможниці Вікторії Дідусенко забрали корону, журі вирішило переобрати переможницю. У підсумку корону і почесний титул отримала учасниця, яка виступає під номером 6 - Леоніла Гузь. Про Леоніла відомо не так багато. Зростання у неї цілком модельний - 173 сантиметри, хороша фігура, приємна зовнішність. Працює дівчина перукарем-стилістом. Заміжня не була, дітей у Леоніли теж немає, зате є племінники.

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