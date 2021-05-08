Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", поделилась приятными моментами во время отдыха в жарких странах

Как передает Politeka.net, снимок, который был сделан во время путешествия по пустыни, красотка выложила на своей странице в Instagram.

22-летняя Леонила Гузь - девушка яркая и привлекательная. Она активно ведет свою страницу в Инстаграм, где за ее жизнью следят почти 100 тысяч подписчиков.

Красотка обожает демонстрировать свое тело без всяких стеснений.

Так, Леонила показала себя в провокационном образе, соблазнительно усевшись на квадрацикл.

Девушка нарядилась в черный топ и шорты, которые очень тесно обтянули ее достоинства. Также Лео уверенно сверкнула длинными ногами на камеру, показав, чем щедро наградила ее природа.

Фотоснимок бывшая мисс Украина решила не подписывать, ограничившись красными сердечками, однако фолловеры уже успели прокомментировать.

"Красота какая", - пишут в сети.

Отметим, что Леонила Гузь молодая девушка, родом она из Херосонской области. Сейчас в графе место проживание у Гузь указан город Киев. В 2018 году после скандала на конкурсе "Мисс Украина 2018", когда у его победительницы Виктории Дидусенко забрали корону, жюри решило переизбрать победительницу. В итоге корону и почётный титул получила участница, выступающая под номером 6 - Леонила Гузь. О Леониле известно не так много. Рост у нее вполне модельный - 173 сантиметра, хорошая фигура, приятная внешность. Работает девушка парикмахером - стилистом. Замужем не была, детей у Леонилы тоже нет, зато есть племянники.

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