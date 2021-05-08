Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова, переможниця "Танців з зірками", показала себе і свої танці

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова стала дуже відомою і завдяки шоу"Танці з зірками". Красуня не так давно народила, але вже повернула колишню форму і активно розвиває соціальні мережі, де ділиться своєю творчістю.

На кадрах Ілона з'явилася в блакитному купальнику. Красуня стояла біля білої стіни. Красуня почала танцювати під Bachata-Kay One & Cristobal. Дівчина покрутилася перед камерою, захоплюючи рухами.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Красуня Ілона", "Супер", "Красуня", "Ідеальна".

Повідомлялося, що український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками", Ілона Гвоздьова, похвалилася фігурою на відпочинку.

Але цього разу хореограф не тільки блиснула вигинами фігури в купальнику, а й розповіла про свій характер. Ілона запевняє, що точно відповідає опису знака Лев, до якого належить.

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