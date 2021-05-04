Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников переменами во внешности и заинтриговала новым проектом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева всего пол года назад родила второго ребенка. После родов звезда быстро вернулась в прежнюю форму и теперь частенько радует фанатов яркими кадрами из своей жизни, публикуя их в соцсети Instagram. Так, в этот раз она поделилась с поклонниками яркими фотографии со съемок и заинтриговала участием в новом проекте.

На снимках Илона запечатлена возле съемочного грузовика, перед камерой она появилась в интересном образе. На ней короткая клетчатая юбка и горчичная кофточка, а завершают образ светлые массивные ботинки. Этот наряд подчеркнул похудевшую фигуру танцовщицы, на снимках она выглядит просто потрясающе. При этом поклонники заметили, что Гвоздева сменила прическу – она немного подрезала волосы, они небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации хореограф написала: "Врываюсь в рабочую атмосферу, невероятно соскучилась за сумасшедшим ритмом жизни, дети, материнство, семья – это замечательно, но самореализация для меня также очень важна, она делает меня наполненной и ещё счастливее... Совсем скоро увидите, что я не только умею танцевать в паре, но и готовить в команде". Пользователи тут же принялись обсуждать новые снимки Илоны, засыпая ее комплиментами в комментариях.

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