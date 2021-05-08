Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, победительница "Танців з зірками", показала себя и свои танцы
Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева стала очень известной и благодаря шоу "Танці з зірками". Красотка не так давно родила, но уже вернула прежнюю форму и активно развивает социальные сети, где делится своим творчеством.
На кадрах Илона появилась в голубом купальнике. Красотка стояла у белой стены. Красотка начала танцевать под Bachata - Kay One & Cristobal. Девушка покрутилась перед камерой, восхищая движениями.
Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:
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"Красотка Илона", "Супер", "Красотка", "Идеальная".
Сообщалось, что украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками", Илона Гвоздева, похвасталась фигурой на отдыхе.
Но в этот раз хореограф не только блеснула изгибами фигуры в купальнике, но и рассказала о своем характере. Илона уверяет, что точно соответствует описанию знака Лев, к которому принадлежит.
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