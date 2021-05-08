Обранець першої української "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав кумедне фото з коханою

Не встигли шанувальники пари відійти від їх першої серйозної сварки, як Еллерт знову підколює Ксенію і постійно жартує над нею, передає Politeka.net. Так, у своєму акаунті в Instagram Олександр в нових сторіс показав, як Ксенія п'є з величезного келиха пиво або узвар, а він її сфоткав в цей час і назвав бегемотихою через величезного келиха.

"Моя бегемотиха. Якщо схожа, - підписав смішне фото Ксенії Еллерт, злегка виправдовуючись вкрай.

Нещодавно Олександр у соцмережі показав, як не догодив Ксенії, коли фотографував її. Вона сказала, що світло освітлює їй полліца і виглядає це фотографування кошмарно. Цікаво, що цього разу гуморний настрій Еллерта Ксенії не передався і вона стояла на своєму.

Зовсім недавно актриса відписалася від Еллерта в соцмережі, а також видалила зі своєї сторінки в Instagram пости, в яких зізнавалася йому в коханні. Також парочка довгий час не з'являлася в сторіз один у одного. Через деякий час пара помирилася, але дрібні розбіжності все ж виникають.

Нагадавши, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".

Як повідомляла Politeka, Еллерт на відпочинку не встояв перед спокусою, "забувши" про Ксенію Мішиної: несподівані кадри.

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