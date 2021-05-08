Відома українська актриса Ольга Сумська показала, на кого вони з рідною сестрою схожі

Як передає Politeka.net, у 54-річної зірки українського театру і кіно є рідна сестра Наталя, яка також є відомою актрисою. Обидві жінки стали актрисами неспроста. Справа в тому, що вони народилися в сім'ї акторів академічного драматичного театру ім. І. Франка. Батько сестер був народним артистом України, а мама – заслуженою артисткою.

Сьогодні мамі Сумської вже 87 років. У себе в Instagram Ольга показала, як вона виглядає. Ольга поділилася кадром з квітами, які вона купила для мами.

"Матуся, рідна, зі святом! З днем мами! Спасибі Богу, що ти у нас є! Привітайте своїх мам!",- підписала фото зірка.

У коментарях актрисі залишили масу компліментів. Багато людей відзначили, що Сумська дуже схожа на свою маму.

"Порода красивих жінок", "ви так схожі з матусею і сестричкою", "бережіть свою маму", " Оля яка у Вас красива Мама. Здоров'я Вам", "Мама красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сумська отримала пропозицію "руки і серця". Її чоловік Віталій Борисюк на честь 25-річчя з дня весілля знову запропонував актрисі стати його дружиною.

Нагадаємо, що Сумська в корсеті з декольте зважилася показати фігуру після свят: "можна і без блузочки піти".

Як Politeka писала, що щасливу Ольгу Сумську у фаті і з букетом зняли у РАГСі з актором-красенем: "весілля!".

Також Politeka повідомляла, що 54-річна Ольга Сумська показала, як вони з Борисюком змінилися за 25 років: весільне фото.