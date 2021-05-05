Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася кадрами зі зйомок серіалу "Кріпосна" і похвалилася шикарною фігурою після Великодня

Останнім часом у своєму акаунті в Instagram актриса часто ділиться моментами зі зйомок, передає Politeka.net. Цього разу зірка поділилася кадрами з гримерки. Вона продемонструвала процес підготовки до зйомок, коли їй надягають перуку і перетворюють на героїню серіалу - даму в роках.

Сумська показала своє перевтілення під час підготовки до зйомок.

Актриса показала наряд, в який її упаковує кілька помічниць. Тугий корсет і пишна спідниця зробили силует Сумської ідеальним.

"Хоч ми і їли паски, але корсетик повернув нам колишні форми. Да, девочки? І зараз ми одягаємо шикарний мій костюм. Можна і без блузочки піти. Да?",- зазначила зірка.

Пізніше Сумська поділилася в сторіс короткими відео, показавши неймовірну атмосферу на знімальному майданчику і своїх колег по серіалу "кріпосна".

Також Сумська показала відеооператорів і прокоментувала: "красені, нарешті зустрілися".

Після зйомок актриса опублікувала кумедне відео, як їй під сукню забрався пес Клаус - ще один герой фільму.

Нагадаємо, що Сумська насмішила перевтіленням з "білочки» в «бабусю»: кадри із закулісся "кріпак".

Як Politeka писала, що Ольга Сумська показала українцям справжнього героя:"прикрив собою двох бійців".

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