Актриса Ольга Сумська не стримала емоцій, похвалившись радісною подією

6 травня 25 років тому зірка зв'язала себе узами шлюбу з актором-красенем Віталієм Борисюком, якому згодом народила доньку. На 54-річну Сумську нахлинула хвиля ностальгії, і актриса поділилася переживаннями з публікою, виставивши кілька фото з особистого архіву в себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Весілля❤️❤️ 1996 рік!", - підписала кадри Ольга.

На них вона в короткій білій сукні у фаті з вуаллю позувала біля РАГСу під руку з новоспеченим чоловіком. Ольга тримала рожевий букет і виглядала при цьому найщасливішою. Також актриса похвалилася груповими знімками, з усією весільною свитою.

Сумська здивувала зворушливим підписом:

"25 років, як один день! ❤️❤️ 6 травня 1996 ми з @vitaliyborysyuk сказали один одному "так"! Як швидко пролетів час... Почуття тільки зміцнилися, а спогади бентежать душу... Дай Бог сил і натхнення, коханий, на довгі роки! ЛЮБЛЮ! Дякую за романтичні подарунки! 💋 ", - ще раз зізналася вона в своїх почуттях до чоловіка.

На річницю весілля пара отримала безліч привітань і компліментів в коментарях, в тому числі й від зірок.

"Гірко молодим! Многая літа!!!", - написав ведучий Юрій Горбунов.

"Привітання! І довгих років подружнього життя! Многая сімейная літа вам з @vitaliyborysyuk!!!", - відгукнувся інший шоумен Андрій Джеджула.

"Чудова пара, і дуже красива сім'я !!!❤ ️❤"; "Як це здорово! Як приємно дивитися на вас! Захоплення😍 😍❤️"; "Ось бачите як, а кажуть, не одружуйтеся в травні, все життя будете маятися. Головне, щоб правильна людина була поруч", - відреагували інші користувачі.

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