Українська актриса Ольга Сумська показала рідкісне архівне фото
Шостого травня Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк відзначають 25 років з дня свого весілля. З цього приводу актриса поділилася знімком, зробленим у заповітний день, передає Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.
Раніше актриса показала, як оригінально її привітав чоловік сьогодні вранці. Борисюк прочитав напам'ять слова з п'єси Антона Чехова"Ведмідь".
"Пані, я дворянин-порядна людина. Маю мільйон річного доходу. Потрапляю кулею в підкинуту копійку і маю відмінних коней. Хочете бути моєю дружиною?",- поцікавився чоловік Ольги і встав перед нею на коліно, тримаючи в одній руці букет квітів, а в іншій простягаючи коробочку з подарунком.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Влад Яма з дружиною перетворили свій особняк на екзотичний сад, з'явилися фото: "Тепер у нас джунглі"
"Дан покинув Україну": в Мережі розкрили, де зараз Балан, показавши ще одну його кохану жінку
Лазановський показав Дорофєєвій, як і з ким живе після перемоги в "Голосі країни": "Боже, тобі щастить..."
Цибульська врізала Козловському у всіх на очах, кадри потрапили в мережу: "Всю картину зіпсував…"
Святкувати подружжя відправилося в модний київський ресторан.
Нагадаємо, Ольга Сумська була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого вона народила свою першу дочку, Антоніну. Вона пішла по стопах батьків, і обрала для себе кар'єру актриси. Зараз вона живе в Москві.
Другим чоловіком актриси став її колега Віталій Борисюк. Вони одружилися в 1996 році. У цьому шлюбі Сумська народила дочку Анну.
Нагадаємо, що Сумська насмішила перевтіленням з "білочки" в "бабусю": кадри із закулісся "кріпак".
Як Politeka писала, що Ольга Сумська показала українцям справжнього героя:"прикрив собою двох бійців".
Також Politeka повідомляла, що 65-річна сестра Ольги Сумської потрясла одкровеннями про проблеми в зоряному сімействі: "Дай Бог сил...".