Українська актриса Ольга Сумська показала рідкісне архівне фото

Шостого травня Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк відзначають 25 років з дня свого весілля. З цього приводу актриса поділилася знімком, зробленим у заповітний день, передає Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Раніше актриса показала, як оригінально її привітав чоловік сьогодні вранці. Борисюк прочитав напам'ять слова з п'єси Антона Чехова"Ведмідь".

"Пані, я дворянин-порядна людина. Маю мільйон річного доходу. Потрапляю кулею в підкинуту копійку і маю відмінних коней. Хочете бути моєю дружиною?",- поцікавився чоловік Ольги і встав перед нею на коліно, тримаючи в одній руці букет квітів, а в іншій простягаючи коробочку з подарунком.

Святкувати подружжя відправилося в модний київський ресторан.

Нагадаємо, Ольга Сумська була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого вона народила свою першу дочку, Антоніну. Вона пішла по стопах батьків, і обрала для себе кар'єру актриси. Зараз вона живе в Москві.

Другим чоловіком актриси став її колега Віталій Борисюк. Вони одружилися в 1996 році. У цьому шлюбі Сумська народила дочку Анну.

Нагадаємо, що Сумська насмішила перевтіленням з "білочки" в "бабусю": кадри із закулісся "кріпак".

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