Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, на кого они с родной сестрой похожи
Как передает Politeka.net, у 54-летней звезды украинского театра и кино есть родная сестра Наталья, которая также является известной актрисой. Обе женщины стали актрисами неспроста. Дело в том, что они родились в семье актеров Академического драматического театра им. И. Франко. Отец сестер был народным артистом Украины, а мама – заслуженной артисткой.
Сегодня маме Сумской уже 87 лет. У себя в Инстаграм Ольга показала, как она выглядит. Ольга поделилась кадром с цветами, которые она купила для мамы.
«Мамочка, родная, с праздником! С днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам!», - подписала фото звезда.
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В комментариях актрисе оставили массу комплиментов. Многие отметили, что Сумская очень похожа на свою маму.
«Порода красивых женщин», «Вы так похожи с мамочкой и сестричкой», «Берегите свою маму», «Оля какая у Вас красивая Мама. Здоровья Вам», «Мама красавица», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Сумская получила предложение "руки и сердца". Ее муж Виталий Борисюк в честь 25-летия со дня свадьбы вновь предложил актрисе стать его женой.
Напомним, что Сумская в корсете с декольте решилась показать фигуру после праздников: "Можно и без блузочки пойти".
Как Politeka писала, что счастливую Ольгу Сумскую в фате и с букетом засняли у ЗАГСа с актером-красавцем: "Свадьба!".
Также Politeka сообщала, что 54-летняя Ольга Сумская показала, как они с Борисюком изменились за 25 лет: свадебное фото.