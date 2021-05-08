Дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва Кассель з віком все більше стає схожою на легендарну маму
Як передає Politeka.net, Діва Кассель взяла від зіркових батьків найкраще - гострі риси обличчя від батька і неймовірно жіночну фігуру від матері. Вже зараз Діва може похвалитися округлими стегнами і плавними вигинами.
Незважаючи на популярність соцмереж серед підлітків, дочка актриси веде досить закритий спосіб життя. Вона практично не веде свій Instagram, хоча на фан-сторінках публікують багато її особистих фото.
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Так, на одному зі свіжих знімків Діва позувала в чорному купальнику, який підкреслив достоїнства її фігури. Варто відзначити, що на фото юна модель виглядала набагато старше свого реального віку. Судячи з фото, Діві вдалося успадкувати красу своєї матері Моніки.
"Хороших вихідних", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях молодій зірці залишили масу приємних слів.
"Чудова, як твоя мама", «гаряча дівчинка», «Вау, вона красива», «Діва як діва», «красивих і чудових Діва тобі вихідних, ти милашка», «Ммм, красиво», «Сцена тебе чекає», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що 16-річна дочка Моніки Беллуччі показала кращий ракурс для фото в бікіні: "у нас є два сонця на Землі".
Як Politeka писала, що 16-річна дочка Моніки Беллуччі показала спадщину мами, позуючи в розстебнутій блузі:"покращена версія".
Також Politeka повідомляла, що 16-річна дочка Моніки Беллуччі показала модельну фігуру на відпочинку з друзями: "можна захоплюватися".