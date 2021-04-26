Починаюча модель Діва Кассель, дочка Моніки Беллуччі, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Діва Кассель всього 16 років і красуня вже почала активно будувати кар'єру моделі. Дівчинка є дочкою легендарних акторів Венсана Касселя і Моніки Беллуччі. Красуня веде блог в Instagram, де радує фанатів цікавими образами.
Зірка цього разу показала фото, де позувала в блузу і штанях. дівчина стояла біля штор, демонструючи розкішну фігуру, адже блузу розстебнула, натякаючи на відсутність білизни.
"Привіт", - інтригуюче написала Діва під фото.
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Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ангел на землі", "за межею краси", "Привіт, красуня", "Якби я сказав, що люблю тебе, я сподіваюся почути, що ти любиш мене у відповідь", "я так сильно тебе люблю", "покращена версія мами", " Привіт! Якщо читаєш коментарі, знай, ти дуже красива".
Повідомлялося, що починаюча модель Діва Кассель, дочка актриси Моніки Беллуччі, зняли під час пргулкі з друзями.
Позуючи в літньому одязі, завдяки обраній позі, 16-річній красуні вдалося створити яскравий вигляд, адже вона приховала все зайве, притуливши ноги до себе.
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