Начинающая модель Дева Кассель, дочь актрисы Моники Беллуччи, покоряет красотой в Инстаграм

С первого же публичного появления на красной дорожке, молодая красавица – дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи покорила публику своей невероятной харизмой, как у отца, и романтичной внешностью, как у матери. Не прошло и нескольких недель, как девушка уже сотрудничала с модными брендами.

Недавно молодая красотка поделилась серией фото, которые представили несколько глянцевых журналов в честь сотрудничества с дизайнерским брендом одежды. Дело в том, что младшая дочь звезды Беллуччи и Касселя стала лицом рекламной кампании Dolce & Gabbana.

На яркой фотосессии даже присутствовала мама Девы Кассель, чтобы поддержать ее и придать уверенности. Такими фото поделились на фан-аккаунтах в сети, после выхода новых промо.

Как видно, уверенности и яркости девушке действительно не занимать, ведь она удивительно похожа на свою маму, прославившуюся на весь мир.

"Еще раз большое спасибо всем замечательным людям, с которыми я работала!", - написаласама Дева под одним из своих фото.

"Ну вся в мать!", "Выгляди как мать", "Очаровательная девушка", "О, мой бог! Ты такая красивая и редкая", "Дева, ты на самом деле самая красивая девушка в этом мире", "Ты станешь моей женой", "Желаю вам такой же богатой карьеры, как у Моники Беллуччи, пример итальянской богини", "Вы олицетворяете итальянскую красоту, вы величественны! Вы - точная копия вашей красивой мамы", - ответили девушке в сети.

Напомним, несовершеннолетняя дочь Моники Беллуччи превзошла маму стильным образом в джинсах

А еще Politeka писала, что несовершеннолетняя дочь Моники Беллуччи в бикини обескуражила образом на пляже

Также Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Моники Беллуччи в корсете и прозрачной юбке показала свое великолепие