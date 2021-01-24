Начинающая модель Дева Кассель покорила нежным образом и красотой на пляже

16-летняя Дева Кассель — старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя начала покорять публику с первым же своим публичным появлением. Дело в том, что с самого детства девушке прочили головокружительную славу и карьеру не хуже, чем у ее звездной мамы. Благодаря необычно красивой внешности девушка смогла привлечь к себе внимание.

В 14 лет у Девы уже состоялся первый светский дебют на шоу Dolce & Gabbana, а чуть позже Кассель стала лицом аромата от этого же бренда. Примечательно, что девушка не очень активно ведет профили в социальных сетях, вместо этого поклонники сами активно публикуют кадры с Кассель-младшей.

Впрочем, на днях Кассель все же порадовала поклонников новыми кадрами, которые тут же разлетелись по сети. В бикини на пляже девушка покрасовалась естественной красотой и покорила также молодым личиком без макияжа.

«Красиво 😍❤; Королева; Дева💓💓; Приезжай в Крым 🌺; никакое лето не сравнится с твоей красотой, уже круче моделей; У тебя есть парень? 😂; Можешь выложить фото с мамой ?? 🙏🏻; Такая красивая❤️; Принцесса😍💜; Передозировка миловидности 💎; Абсолютно великолепно 🖤; Такая красивая».

Отметим, девушка начала набирать популярность относительно недавно, а ее первый выход в свет произвел настоящий фурор. Теперь Деву сравнивают с красоткой-мамой и постоянно отмечают, что она может затмить Белуччи в будущем, к тому же прославиться не хуже других начинающих моделей.

Ранее на домашнем фото Дева позировала в простой тоненькой коричневого цвета кофточке, распущенными волосами и без макияжа. Просто и домашний образ с поздравлением с Рождеством тут же поразил фанатов.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

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