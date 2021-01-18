Начинающая модель Дева Кассель подразнила публику дерзким образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 16-летней дочки актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя в Инстаграм появилось свежее фото девушки, будоражащее фантазию.

Так, юная брюнетка позировала в бело-синей майке, опасно наклонившись вперед. Заметно, что девушка не надела нижнего белья: тоненькая ткань соблазнительно натянулась под весом ее упругих прелестей, а от очертаний и вовсе можно сойти с ума.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Шикарная ❤️"

"Она обворожительно бесподобна"

"Черт, это прекрасно"

"Что за эффект?"

"Красивая просто как мама🖤🙌"

"Жаришь"

"Ты перешла все границы :)💙"

"Нет слов ... 🤯"

"Неймовірна красуня 😍"

Деву Кассель многие сравнивают со звездной мамой - те же чувственные губы, кудрявые волосы, большие глубокие глаза и аккуратный носик.

Публика пророчит девушке головокружительную карьеру в модельном бизнесе или шоу-бизе, ведь она, кажется, вобрала в себя самое лучшее от своих родителей.

Красотка совершила свой первый выход в свет в июне 2019 года. Она посетила показ Dolce & Gabbana весна-лето 2020 в рамках Недели мужской моды в Милане.

Девушка, к слову, пошла по стопам матери и пару лет назад подписала свой первый контракт, став амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana. Кроме того, она снялась в рекламной кампании для нового аромата Dolce Shine.

Напомним, что дочь Моники Беллуччи с глубоким декольте покорила недетской красотой: «Bellísima».

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