Дочь Моники Беллуччи и начинающая модель Дева Кассель поразила недетской красотой

16-летняя красавица опубликовала на своей странице в Instagram кадры из новой смелой фотосессии, передает Politeka.net. Дочь Миники Беллуччи и Венсана Касселя позировала на стильной кухне, усевшись прямо на столешнице. Ради эффектных снимков юная модель решила обыграть тостер и стеклянную дверцу шкафчика.

Дева примерила соблазнительное платье с корсетом и прозрачной юбкой, дополнив образ белой футболкой и элегентными босоножками на высоком каблуке. Волосы девушка аккуратно собрала и продемонстрировала натуральную красоту практически без косметики.

"Голодны?", — игриво подписала снимки Дева.

Подписчики юной красавицы моментально засыпали ее лайками и комплиментами в комментариях.

"Даже красивее, чем мама; ну это отвал всего 🤍; Идеальная девочка. Ты такая красивая; Ты роскошная; Ваааау, такая красивая; Муза; Напоминаешь мне Беллу Хадид, не знаю почему; Ты делаешь так, что я съем все, что ты приготовишь; Дочь Беллуччи получилась такой же красивой, как ее мать", — пишут восторженные поклонники.

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