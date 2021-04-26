Начинающая модель Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Дева Кассель всего 16 лет и красотка уже начала активно строить карьеру модели. Девочка является дочерью легендарных актеров Венсана Касселя и Моники Беллуччи. Красотка ведет блог в Инстаграм, где радует фанатов интересными образами.

Звезда в этот раз показала фото, где позировала в блузу и штанах. девушка стояла у штор, демонстрируя роскошную фигуру, ведь блузу расстегнула, намекая на отсутствие белья.

"Привет", - интригующе написала Дева под фото.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ангел на земле", "За гранью красоты", "Привет, красотка", "Если бы я сказал, что люблю тебя, я надеюсь услышать, что ты любишь меня в ответ", "я так сильно тебя люблю", "Улучшенная версия мамы", "Привет! Если читаешь комментарии, знай, ты очень красивая".

Сообщалось, что начинающая модель Дева Кассель, дочь актрисы Моники Беллуччи, засняли во время пргулки с друзьями.

Позируя в летней одежде, благодаря выбранной позе, 16-летней красавице удалось создать яркий вид, ведь она скрыла все лишнее, прислонив ноги к себе.

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