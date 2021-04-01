Начинающая модель Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи, показала себя в интересном образе

Как пишет Politeka.net, 16-летняя красотка успела несколько лет назад дебютировать в качестве модели. Дочь Моники Беллуччи успела уже подписать контракт с Dolce & Gabbana. Не забывает модель подогревать интерес к своей персоне в социальных сетях, где иногда публикует фото.

В этот раз Дева Кассель поделилась снимком в бикини на крыше. Красотка сделала селфи, снимая себя сверху, чтобы показать провокационный ракурс. Образ девушка дополнила стильной шляпкой и штанами.

"Солнечно", - лаконично подписала фотографию Дева Кассель.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"У моего деда такая же шляпа", "Не пропадай так часто", "Твоя мама такая красивая", "У нас есть два Солнца на Земле, угадайте, кто второе", "Моя любимая малышка", "Солнечно и ты сияешь", "Прекрасная Дева, великолепная, хорошего дня".

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Юная красотка принимала ванну, когда решила сделать селфи. Девушка с мокрыми волосами вынырнула из воды, изумив натуральной красотой. Ее безупречные черты лица хочется разглядывать и разглядывать.

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