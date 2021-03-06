Дочь актрисы Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева удивила взрослым образом
Как передает Politeka.net, на официальной странице девушки в Инстаграм появилось видео с профессиональной съемки. Дева была одета в джинсовую куртку, а над ее волосами и образом кудесничали стилисты и визажисты (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).
Небольшое видео показало, как волосы Девы приобретают очаровательной формы, и девушка преображается на глазах. Тут же визажисты нанесли легкий макияж на губы и глаза, подчеркнув и сделав нужные акценты.
Поклонники не удержались от комплиментов, назвав Деву самыми красивыми словами которые возникли у них после увиденного. Многие подчеркнули, что девушка очень похожа на свою маму Монику:
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"Когда Моника была маленькой👌👌", "Моника 😍😍😍", "🔥🔥❤️", "С возвращением", "Милая", "Мое сердце", "Как всегда, красиво😍", "🔥🔥🔥🔥, Королева", "Ты бесподобна", "Прекрасная леди!", "Мадонна 😍", "Восходящая звезда ⭐️", "Такая красивая🔥😍", "Вау. Просто вау.", "Мне нравится видеть командную работу за кулисами ❣️❣️❣️", "Прекрасна!".
Не так давно Дева опубликовала соответствующий снимок в сторис своего Инстаграм. На фото молодая соблазнительница предстала в длинном пиджаке на пуговице. Глубокое декольте позволяло взглянуть, что прячется под ним. Красотка предстала в черном боди, которое держалось на ее бюсте. Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, но только по одной причине, в сторис нет такой возможности.
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