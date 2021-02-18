Звезда показала себя во всей красе

Начинающая модель Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, предстала в красивом образе

Дочери знаменитостей всего 16 лет, но она уже активно участвует в съемках и появляется на обложках журналов, передает Politeka.net. В этот раз красотка появилась на обложке журнала "Harper’s Bazaar".

Дева опубликовала соответствующий снимок в сторис своего Инстаграм.

На фото молодая соблазнительница предстала в длинном пиджаке на пуговице. Глубокое декольте позволяло взглянуть, что прячется под ним.

Красотка предстала в черном боди, которое держалось на ее бюсте.

Дева блеснула стройными ножками в туфельках - вся в маму.

Модель забрала волосы за ушки и посветила красивыми сережками в ушах. Губы Девы были приоткрыты.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Дева Кассель родилась 12 сентября 2004 г. в Риме. У девушки есть младшая сестра, Леони.

Родители обеих развелись, когда Деве исполнилось девять лет. Несмотря на то, что обе дочери остались жить с мамой, Кассель оказался хорошим отцом и продолжил принимать активное участие в их жизни.

В апреле 2019 года Дева начала работать со всемирно известным брендом Dolce & Gabbana.

Первым ароматом, который она прорекламировала, был Dolce Shine. Перед камерой юная красотка держалась уверенно, и смогла впечатлить всех.

Напомним, что раздетая жена Венсана Касселя отбросилао стыд, показав, чем завоевывала звездного мужа: «Очень экзотично».

А еще Politeka писала, что жена Венсана Касселя обтянула упругости тесной маечкой, покорив экзотической красотой: «Номер один».

Также Politeka сообщала, что молодая жена Венсана Касселя без всякого стеснения разделась, показав свои нежные изгибы: "Муж доволен".