Начинающая модель Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, предстала в красивом образе
Дочери знаменитостей всего 16 лет, но она уже активно участвует в съемках и появляется на обложках журналов, передает Politeka.net. В этот раз красотка появилась на обложке журнала "Harper’s Bazaar".
Дева опубликовала соответствующий снимок в сторис своего Инстаграм.
На фото молодая соблазнительница предстала в длинном пиджаке на пуговице. Глубокое декольте позволяло взглянуть, что прячется под ним.
Красотка предстала в черном боди, которое держалось на ее бюсте.
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Дева блеснула стройными ножками в туфельках - вся в маму.
Модель забрала волосы за ушки и посветила красивыми сережками в ушах. Губы Девы были приоткрыты.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Дева Кассель родилась 12 сентября 2004 г. в Риме. У девушки есть младшая сестра, Леони.
Родители обеих развелись, когда Деве исполнилось девять лет. Несмотря на то, что обе дочери остались жить с мамой, Кассель оказался хорошим отцом и продолжил принимать активное участие в их жизни.
В апреле 2019 года Дева начала работать со всемирно известным брендом Dolce & Gabbana.
Первым ароматом, который она прорекламировала, был Dolce Shine. Перед камерой юная красотка держалась уверенно, и смогла впечатлить всех.
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