Известная начинающая модель Дева Кассель, 16-летняя дочь Моники Беллуччи, похвасталась свежим образом

На фото Кассель показалась в босоножках штанах и пиджаке. Звезда дополнила образ шарфом и стильными очками. Дева сидела на подоконнике, расставив ножки, у которых стояла дизайнерская сумочка. Модель выставила руки вперед, подняв шарфик, а волосы собрала назад. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков за считаные минуты и написали комментарии:

"Это фан-аккаунт?", "Ты великолепно выглядишь", "Богиня", "Мама поинтересней будет", "Я тебя люблю", "Я люблю Монику", "Настоящий фотограф, ты идеальная", "Какая ты красивая", "Красиво", "Ты просто будь собой", "Ответ", "Не Моника, но тоже хороша".

Мы писали, что 16-летняя дочь легендарной актрисы и модели Моники Беллуччи Дева Кассель восхитила чувственным фото.

а снимке красотка предстала в невероятно красивом обтягивающем платье. Наряд обтянул стройную фигурку Девы, ее тонкую талию и округлые бедра. Необычный вырез сделал акцент на плечах и зоне декольте. Особой пикантности фото добавил тот факт, что Дева собиралась сесть на шпагат.

Напомним, 16-летняя дочь Моники Беллуччи без белья и стеснения потрясла откровенной фотосессией

Также Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Моники Беллуччи без белья и стеснения потрясла откровенной фотосессией

А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь Беллуччи в дерзком образе украсила обложку модного глянца



