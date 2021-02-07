Известная начинающая модель Дева Кассель, 16-летняя дочь Моники Беллуччи, похвасталась свежим образом
На фото Кассель показалась в босоножках штанах и пиджаке. Звезда дополнила образ шарфом и стильными очками. Дева сидела на подоконнике, расставив ножки, у которых стояла дизайнерская сумочка. Модель выставила руки вперед, подняв шарфик, а волосы собрала назад. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков за считаные минуты и написали комментарии:
"Это фан-аккаунт?", "Ты великолепно выглядишь", "Богиня", "Мама поинтересней будет", "Я тебя люблю", "Я люблю Монику", "Настоящий фотограф, ты идеальная", "Какая ты красивая", "Красиво", "Ты просто будь собой", "Ответ", "Не Моника, но тоже хороша".
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Мы писали, что 16-летняя дочь легендарной актрисы и модели Моники Беллуччи Дева Кассель восхитила чувственным фото.
а снимке красотка предстала в невероятно красивом обтягивающем платье. Наряд обтянул стройную фигурку Девы, ее тонкую талию и округлые бедра. Необычный вырез сделал акцент на плечах и зоне декольте. Особой пикантности фото добавил тот факт, что Дева собиралась сесть на шпагат.
Напомним, 16-летняя дочь Моники Беллуччи без белья и стеснения потрясла откровенной фотосессией
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