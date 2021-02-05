Начинающая модель Дева Кассель, дочь актрисы Моники Беллуччи, показала себя в нежном образе

На фото Дева позировала в мини-платье, которое практически не прикрыло бедра девушки. Как можно заметить, Кассель не надела белье, а развернулась боком к камере. Девушка закрыла глаза, пока ей помогали уложить волосы. Модель блистала своим молодым телом, стоя у панорамного окна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Еще раз большое спасибо всем замечательным людям, с которыми я работала!", - написала Дева под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну вся в мать!", "Выгляди как мать", "Очаровательная девушка", "О, мой бог! Ты такая красивая и редкая", "Дева, ты на самом деле самая красивая девушка в этом мире", "Ты станешь моей женой", "Желаю вам такой же богатой карьеры, как у Моники Беллуччи", "Вы олицетворяете итальянскую красоту, вы величественны! Вы - точная копия вашей красивой мамы".

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