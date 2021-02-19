16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева удивила взрослым образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек девушки в Инстаграм появилось фото с профессиональной съемки. Дева была одета в черное утягивающее боди. Волосы девушки аккуратно спадали на плечи, подчеркивая утонченное лицо. Юная звезда сидела на полу, немного округлив спину.

Особое внимание поклонников привлек тот факт, что на фото было видно далеко не модельную фигуру начинающей звезды. На фото было видно полноватые бедра и небольшой животик. При этом Дева совершенно не стеснялась позировать в обтягивающем наряде.

Стоит отметить, что в комментариях под постом нашлись критики, но были и те, кто защищал модель.

«Немного похудеть надо так то», «похудеет и станет как дочка Кроуфорд ... «никакая», «Спину держи ровно!», «Прям поперло на фоточки сегодня Девку!», «такая же милая, как твоя мама», «Прелесть», - пишут пользователи сети.

Как известно, дочка Беллуччи и Касселя решила пойти по стопам матери и стать моделью. Девушка уже успела сняться в рекламе многих дорогих брендов. Недавно она украсила обложку известного европейского журнала, где появились ее фото в весьма взрослых образах.

Напомним, что 16-летняя дочь Моники Беллуччи без белья и стеснения потрясла откровенной фотосессией: "Ну вся в мать!".

Как сообщала Politeka, дочь Моники Беллуччи пленила своей нежной "ложбинкой греха": "Вся в маму".

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