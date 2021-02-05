Починаюча модель Діва Кассель, дочка актриси Моніки Беллуччі, показала себе в ніжному образі

На фото Діва позувала в міні-сукні, яка практично не прикрила стегна дівчини. Як можна помітити, Кассель не одягла білизну, а розвернулася боком до камери. Дівчина закрила очі, поки їй допомагали укласти волосся. Модель блищала своїм молодим тілом, стоячи біля панорамного вікна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ще раз велике спасибі всім чудовим людям, з якими я працювала!",- написала Діва під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ну вся в матір!", "Виглядай як мати", "Чарівна дівчина", " О, мій бог! Ти така красива і рідкісна", "Діва, ти насправді найкрасивіша дівчина в цьому світі", "ти станеш моєю дружиною"," бажаю Вам такої ж багатої кар'єри, як у Моніки Беллуччі", " ви уособлюєте італійську красу, ви величні! Ви-точна копія вашої красивої мами".

Ми писали, що починаюча модель Діва Кассель взяла участь у зйомках для обкладинки відомого журналу.

Вдруге 16-річна дочка відомої супермоделі Моніки Беллуччі і Венсана Касселя прикрасила обкладинку популярного журналу Elle. Юна діва Кассель знялася для обкладинки в новому іміджі і новина про вихід випуску глянцевого видання не змогла залишити фанатів байдужими.

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