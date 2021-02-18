Зірка показала себе у всій красі

Починаюча модель Дева Кассель, дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, постала в красивому образі

Дочці знаменитостей всього 16 років, але вона вже бере активну участь у зйомках і з'являється на обкладинках журналів, передає Politeka.net. Цього разу красуня з'явилася на обкладинці журналу "Harper's Bazaar".

Дева опублікувала відповідний знімок в сторіс свого Instagram.

На фото молода спокусниця постала в довгому піджаку на гудзику. Глибоке декольте дозволяло поглянути, що ховається під ним.

Красуня постала в чорному боді, яке трималося на її бюсті.

Діва блиснула стрункими ніжками в туфельках - вся в маму.

Модель забрала волосся за вушка і посвітила красивими сережками у вухах. Губи Деви були прочинені.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Відзначимо, Дева Кассель народилася 12 вересня 2004 р. в Римі. У дівчини є молодша сестра, Леоні.

Батьки обох розлучилися, коли Деві виповнилося дев'ять років. Попри те, що обидві дочки залишилися жити з мамою, Кассель виявився хорошим батьком і продовжив брати активну участь в їхньому житті.

У квітні 2019 року Дева почала працювати зі всесвітньо відомим брендом Dolce & Gabbana.

Першим ароматом, який вона прорекламувала, був Dolce Shine. Перед камерою юна красуня трималася впевнено, і змогла вразити всіх.

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