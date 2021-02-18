Починаюча модель Дева Кассель, дочка акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, постала в красивому образі
Дочці знаменитостей всього 16 років, але вона вже бере активну участь у зйомках і з'являється на обкладинках журналів, передає Politeka.net. Цього разу красуня з'явилася на обкладинці журналу "Harper's Bazaar".
Дева опублікувала відповідний знімок в сторіс свого Instagram.
На фото молода спокусниця постала в довгому піджаку на гудзику. Глибоке декольте дозволяло поглянути, що ховається під ним.
Красуня постала в чорному боді, яке трималося на її бюсті.
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Діва блиснула стрункими ніжками в туфельках - вся в маму.
Модель забрала волосся за вушка і посвітила красивими сережками у вухах. Губи Деви були прочинені.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Відзначимо, Дева Кассель народилася 12 вересня 2004 р. в Римі. У дівчини є молодша сестра, Леоні.
Батьки обох розлучилися, коли Деві виповнилося дев'ять років. Попри те, що обидві дочки залишилися жити з мамою, Кассель виявився хорошим батьком і продовжив брати активну участь в їхньому житті.
У квітні 2019 року Дева почала працювати зі всесвітньо відомим брендом Dolce & Gabbana.
Першим ароматом, який вона прорекламувала, був Dolce Shine. Перед камерою юна красуня трималася впевнено, і змогла вразити всіх.
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