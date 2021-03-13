Начинающая модель Дева Кассель взбудоражила пикантным снимком
Как передает Politeka.net, 16-летняя дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которым разбередила сердца публики.
Юная красотка принимала ванну, когда решила сделать селфи. Девушка с мокрыми волосами вынырнула из воды, изумив натуральной красотой. Ее безупречные черты лица хочется разглядывать и разглядывать.
"Доброе утро", - пожелала модель своим фолловерам.
Пользователи не заставили себя долго ждать с комплиментами в комментариях:
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"красивая девушка!!! ❤️🌷"
"Привет красивое фото! 💥"
"И тебе доброе утро, красотка!"
"Сладкий персик"
Отметим, Деве пророчат головокружительную карьеру в модельном бизнесе или шоу-бизе, ведь она, кажется, вобрала в себя самое лучшее от своих родителей. Красотка совершила свой первый выход в свет в июне 2019 года. Она посетила показ Dolce & Gabbana весна-лето 2020 в рамках Недели мужской моды в Милане.
Дева, к слову, пошла по стопам матери и пару лет назад подписала свой первый контракт, став амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana. Кроме того, снялась в рекламной кампании для нового аромата Dolce Shine.
Ранее мы рассказывали, как дочь Беллуччи раскрепостилась в спальне, устроив жаркую фотосессию на кровати. На ней было коротенькое вязаное платье и туфли на шпильке.
Напомним, несовершеннолетняя дочь Моники Беллуччи превзошла маму стильным образом в джинсах
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