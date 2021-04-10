Начинающая модель Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи, все больше похожа на легендарную маму

С первого публичного появления красавица-дочь звездной пары покоряет своим внешним видом. Ангельская внешность с идеальными длинными локонами и копией фигуры мамы сделали Деву знаменитой достаточно быстро в социальных сетях. В частности, теперь Кассель ведет свой Инстаграм, в на фан-аккаунтах показывают ее лучшие образы.

Дочь иконы красоты Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя ведет закрытый образ жизни, тем не менее для фотосессий она старается показать себя максимально раскованной и яркой девушкой.

Как видно на одном из последних фото молодой модели, Деве удалось унаследовать красоту своей матери Моники. В юном возрасте она настолько похожа на Монику в ее подростковые годы, что их трудно отличить. И хотя некоторые пользователи подмечают, что девушке далеко до мамы, другие не всегда с этим согласны.

До этого Дева Кассель поделилась снимком в бикини на крыше. Красотка сделала селфи, снимая себя сверху, чтобы показать провокационный ракурс. Образ девушка дополнила стильной шляпкой и штанами.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"У моего деда такая же шляпа", "Не пропадай так часто", "Да ее мама идеалом была!", "Твоя мама такая красивая", "У нас есть два Солнца на Земле, угадайте, кто второе", "Моя любимая малышка", "Солнечно и ты сияешь", "Прекрасная Дева, великолепная, хорошего дня".

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