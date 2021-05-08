Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, начинающая модель Дева Кассель с возрастом все больше становится похожей на легендарную маму

Как передает Politeka.net, Дева Кассель взяла от звездных родителей самое лучшее – острые черты лица от отца и невероятно женственную фигуру от матери. Уже сейчас Дева может похвастаться округлыми бедрами и плавными изгибами.

Несмотря на популярность соцсетей среди подростков, дочь актрисы ведет достаточно закрытый образ жизни. Она практически не ведет свой Инстаграм, хотя на фан-страничках публикуют много ее личных фото.

Так, на одном из свежих снимков Дева позировала в черном купальнике, который подчеркнул достоинства ее фигуры. Стоит отметить, что на фото юная модель выглядела гораздо старше своего реального возраста. Судя по фото, Деве удалось унаследовать красоту своей матери Моники.

«Хороших выходных», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях молодой звезде оставили массу приятных слов.

«Великолепна, как твоя мама», «Горячая девочка», «Вау, она красивая», «Дева как дива», «Красивых и замечательных Дева тебе выходных, ты милашка», «Ммм, красиво», «Сцена тебя ждет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 16-летняя дочь Моники Беллуччи показала лучший ракурс для фото в бикини: "У нас есть два Солнца на Земле".

Как Politeka писала, что 16-летняя дочь Моники Беллуччи показала наследство мамы, позируя в расстегнутой блузе: "Улучшенная версия".

Также Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Моники Беллуччи показала модельную фигуру на отдыхе с друзьями: "Можно восхищаться".