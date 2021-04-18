Починаюча модель Діва Кассель, дочку актриси Моніки Беллуччі, зняли під час пргулки з друзями
Юна дочка Беллуччі опинилася в центрі уваги користувачів мережі Instagram після того, як вперше з'явилася на червоній доріжці з мамою. Завдяки схожості із зірковою моделлю, дівчина стала рекламним представником відразу декількох модних будинків і вже встигла відзнятися в рекламі одягу з нових колекцій.
У реальному ж житті дівчина намагається не світитися перед камерами і рідко ділиться особистими фото. Нещодавно шанувальники також були засмучені новиною про те, що дівчина ділилася фото з друзями в особистих повідомленнях, однак, згідно заявам «деякі люди скористалися довірою Діви і діляться особистими фотографіями з Особистого кабінету без її дозволу».
Фанати супроводили пост знімком Діви з прогулянки з друзями. Позуючи в літньому одязі, завдяки обраній позі, 16-річній красуні вдалося створити яскравий вигляд, адже вона приховала все зайве, притуливши ноги до себе.
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"Прекрасна дівчина, як не покрути💓; 🤢 🤢 сподіваюся, вона була обережна з оточуючими; прекрасно 😍; комплімент Bellissima; це дійсно страшно, так, ми можемо захоплюватися, але робимо це на відстані і з повагою, громадський діяч не означає суспільне надбання; так швидко дорослішає красуня; мамина радість», - відповідають в мережі.
Нещодавно молода красуня поділилася серією фото, які представили кілька глянцевих журналів на честь співпраці з дизайнерським брендом одягу. Справа в тому, що молодша дочка зірки Беллуччі і Касселя стала обличчям рекламної кампанії Dolce & Gabbana.
На яскравій фотосесії навіть була присутня мама Діви Кассель, щоб підтримати її і додати впевненості. Такими фото поділилися на фан-акаунтах в мережі, після виходу нових промо.
Як видно, впевненості і яскравості дівчині дійсно не позичати, адже вона дивно схожа на свою маму, яка прославилася на весь світ.
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