Начинающая модель Дева Кассель, дочь актрисы Моники Беллуччи, засняли во время пргулки с друзьями

Юная дочь Беллуччи оказалась в центре внимания пользователей сети Инстаграм после того, как впервые появилась на красной дорожке с мамой. Благодаря схожести со звездной моделью, девушка стала рекламным представителем сразу нескольких модных домов и уже успела отсняться в рекламе одежды из новых коллекций.

В реальной же жизни девушка старается не светиться перед камерами и редко делится личными фото. Недавно поклонники также были опечалены новостью о том, что девушка делилась фото с друзьями в личных сообщениях, однако, согласно заявлениям «Некоторые люди воспользовались доверием Девы и делятся личными фотографиями из личного кабинета без ее разрешения».

Фанаты сопроводили пост снимком Девы из прогулки с друзьями. Позируя в летней одежде, благодаря выбранной позе, 16-летней красавице удалось создать яркий вид, ведь она скрыла все лишнее, прислонив ноги к себе.

«Прекрасная девушка, как ни покрути💓; 🤢🤢 Надеюсь, она была осторожна с окружающими; Прекрасно 😍; Комплимент Bellissima; Это действительно страшно, да, мы можем восхищаться, но делаем это на расстоянии и с уважением, общественный деятель не значит общественное достояние; так быстро взрослеет красавица; мамина радость», - отвечают в сети.

Недавно молодая красотка поделилась серией фото, которые представили несколько глянцевых журналов в честь сотрудничества с дизайнерским брендом одежды. Дело в том, что младшая дочь звезды Беллуччи и Касселя стала лицом рекламной кампании Dolce & Gabbana.

На яркой фотосессии даже присутствовала мама Девы Кассель, чтобы поддержать ее и придать уверенности. Такими фото поделились на фан-аккаунтах в сети, после выхода новых промо.

Как видно, уверенности и яркости девушке действительно не занимать, ведь она удивительно похожа на свою маму, прославившуюся на весь мир.

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