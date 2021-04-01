Починаюча модель Діва Кассель, дочка Моніки Беллуччі, показала себе в цікавому образі
Як пише Politeka.net, 16-річна красуня встигла кілька років тому дебютувати в якості моделі. Дочка Моніки Беллуччі встигла вже підписати контракт з Dolce & Gabbana. Не забуває модель підігрівати інтерес до своєї персони в соціальних мережах, де іноді публікує фото.
Цього разу Діва Кассель поділилася знімком в бікіні на даху. Красуня зробила селфі, знімаючи себе зверху, щоб показати провокаційний ракурс. Образ дівчина доповнила стильним капелюшком і штанами.
"Сонячно", - лаконічно підписала фотографію Діва Кассель.
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Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:
"У мого діда така ж капелюх"," не пропадай так часто"," Твоя мама така красива"," у нас є два сонця на Землі, Вгадайте, хто друге"," Моя улюблена дівчинка"," сонячно і ти сіяєш","прекрасна діва, чудова, гарного дня".
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Юна красуня приймала ванну, коли вирішила зробити селфі. Дівчина з мокрим волоссям виринула з води, здивувавши натуральною красою. Її бездоганні риси обличчя хочеться розглядати і розглядати.
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