Українська співачка і модель Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, вразила образом

Як передає Politeka.net, 43-річну Камалію називають найбагатшою співачкою України через її заможного чоловіка. В українському шоу-бізнесі зірка давно, однак, висот так і не досягла. При цьому співачка багато часу приділяє своїй родині і вихованню дочок.

На свіжих фото співачка постала в неймовірно красивій сукні з крилами. Глибокий виріз аж до стегон відкрив погляду стрункі ніжки артистки.

"@ekaterina_chepak - суперталантливий модельєр з Мукачева, в її сукні я вже викликала фурор на церемонії премії @rodynaroku.official. Зараз вона пошила мені дуже гарне плаття для червоної доріжки 10-ї музичної премії @yunaawards. Я вас заінтригувала? Зачекайте ще 4 дні і секрети відкриються", - заявила Камалія.

У коментарях їй залишили масу теплих слів. Шанувальники були в захваті від вбрання зірки.

"Просто бомба! Є ж таланти в Україні! Ви прекрасні в цій сукні!", "Королева", "Камалія! Нереально прекрасні", "неймовірно красива Камалія!", "Шик! Шок!", "Дуже красиво", "фігура дуже жіночна", - пишуть користувачі Мережі.

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