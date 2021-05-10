Телеведуча Леся Нікітюк похвалилася фігурою на дівич-вечорі в Туреччині

Як передає Politeka.net, новим знімком поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, телеведуча вирушила до Туреччини відзначати дівич-вечір зі своїми близькими подругами. Протягом чотирьох днів вона ділиться в соцмережах фото і відео.

Спочатку дівчата веселилися в літаку: на кожній з них була фата, вони співали пісні, їли і просто жартували.

Судячи з усього все відпочинок дівчат добігає кінця.

"VIP тамада Лесечка. Не п'є, не їсть, не спить, а робить все для людей", - повідомила Нікітюк до чергового опублікованого знімка, на якому вона позувала в купальнику і капелюсі.

Шанувальники телеведучої були в захваті від знімка.

"Це випадково не той самий купальник, який розтягнувся до слонячих розмірів?", "Шикардос", "дуже красива тамада", "Захотілося ще раз весілля зробити, щоб тамаду запросити. Але переживаю, що конкурси будуть жорсткішими", - писали в коментарях під постом Лесі.

Не обійшла стороною фото Нікітюк і Джамала, яка також здивувалася її фігурі.

"А що за худа?",- поцікавилася співачка.

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