Популярна українська співачка і учасниця нового сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала свій ніжний весняний лук і розповіла про свої пристрасті

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Злата вирішила трохи більше відкритися фанатам, розповівши про свої слабкості.

Зокрема, співачка зізналася, що не може встояти перед смачною їжею.

"Є у мене один гастрономічний грішок. Я дуже люблю смачно поїсти", - написала Злата.

Вона розповіла, що дійсно смачна їжа може довести її до одуріння.

На доказ своїх слів Огневич поділилася новими знімками, на яких позує з їжею в руках прямо на вулиці.

Для прогулянки по Києву знаменитість вибрала по-весняному легкий і дуже стильний костюм ніжно-рожевого кольору. Так, Злата позувала в жакеті і коротких шортах. Доповнювали її образ білі черевики.

Судячи з задоволеною посмішкою, їжа дійсно робить співачку щасливою.

Шанувальники Огневич тут же почали коментувати її пост.

"Красуня", "лялечка Барбі", "шикарна жінка", "Даааа, їжа це окремий кайф. Особливо смачна і естетично красива", "Ну якщо подивитися на красиву фігуру, то після смачної їжі, любиш позайматися спортом", "Твоя посмішка розкішна", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нова "Холостячка" Огневич вразила сумним зізнанням і новими фото: "Хочу на ручки".

Як повідомляла Politeka, Нова "Холостячка" Огневич розкрила секрет, яким буде весілля: "замість сукні принцеси одягну...".

Також Politeka писала, що Нова "Холостячка" Огневич показала архівний кадр з випускного, співачку не впізнати: "просто вогонь".