Известная украинская исплнительница Злата Огневич, которая стала победительницей шоу "Маска" и будет главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", призналась, какой будет ее идеальная свадьба

Как передает Politeka.net, Злата активно делится с подписчиками интересными моментами своей жизни в Инстаграм. В этот раз звезда поделилась солнечными фото и призналась, что хочет на ручки и ароматный пирог с яблоками и корицей.

"Настроение дня - хочу на ручки. И ещё ароматный пирог с яблоками и корицей.... И чтобы уже лето поскорее пришло, там столько всего меня ждёт! 😃😃😃 ", - написала Злата.

На фото Огневич нашла самое солнечное место в доме и позирует в красном платье в цветочек и джинсовой курточке сверху.

Фолловеры отметили лестными комментариями пост будущей "Холостячки":

"Интересно посмотреть будет Холостячку с Вашим участием 😍".

"Неймовірна 😍❤️".

"Надіюсь, на шоу, знайдеться той, хто буде вас все життя на руках носити! 😍".

Стоит отметить, что ранее Огневич рассказала, что приучает себя ни о чем не жалеть, а быть благодарной вселенной за каждый новый опыт

Также девушка призналась, что идет в проект "Холостячка", чтобы построить отношения, что ей пока не удается сделать из-за насыщенного гастрольного графика. Пережив болезненный разрыв с партнером, певица решилась на участие в шоу.

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