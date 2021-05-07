Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась забавным кадром из своего выпускного в младшей школе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фото и новостями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка решила ответить на вопросы поклонников в сторис, и даже показала забавное фото со своего выпускного.

Так, среди множества других вопросов, у Златы попросили показать фото с ее выпускного. Звезда решила действовать креативно и показала свой выпускной из младшей школы. На снимке будущая артистка запечатлена в компании двух подружек на школьном дворе. Судя по всему, модницей Огневич была еще с детства – на выпускной она пришла в оригинальном красном платье с черными горошками, а на ее ногах видно модные черные чулки. Волосы девочки собраны на макушке и украшены бантиком, а на лице очаровательная улыбка.

"Выпускной из младших классов. Смотрю на фото и думаю, что стайл здесь просто огонь", - подписала кадр Злата.

Отметим, что ранее у звезды спросили о ее путешествиях. Огневич рассказала, что в январе планирует полететь в отпуск, а сейчас не может, так как много работы. Певица также поделилась, что посетила уже более 20 стран мира, но больше всего мечтает попасть в Японию, причем обязательно весной. "Страна, о которой я давно мечтаю – это Япония. Это просто вот моя какая-то давняя, детская мечта. Я хочу поехать туда именно весной, когда будет цвети сакура, когда будет максимально все красиво и романтично. Надену кимоно и пойду в парк Киото", - поделилась Злата.

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