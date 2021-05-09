Популярная украинская певица и участница нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич показала свой нежный весенний лук и рассказала о своих пристрастиях

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Злата решила чуть больше открыться фанатам, рассказав о своих слабостях.

В частности, певица призналась, что не может устоять перед вкусной едой.

«Есть у меня один гастрономический грешок. Я очень люблю вкусно покушать», - написала Злата.

Она рассказала, что действительно вкусная еда может довести ее до одурения.

В доказательство своих слов Огневич поделилась новыми снимками, на которых позирует с едой в руках прямо на улице.

Для прогулки по Киеву знаменитость выбрала по-весеннему легкий и очень стильный костюм нежно-розового цвета. Так, Злата позировала в жакете и коротких шортах. Дополняли ее образ белые ботинки.

Судя по довольной улыбке, еда действительно делает певицу счастливой.

Поклонники Огневич тут же принялись комментировать ее пост.

«Красавица», «Куколка Барби», «Шикарная женщина», «Даааа, еда это отдельный кайф. Особенно вкусная и эстетически красивая», «Ну если посмотреть на красивую фигуру, то после вкусной еды, любишь позаниматься спортом», «Твоя улыбка роскошная», - пишут люди.

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