Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала победительницей шоу "Маска" и будет главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", призналась, какой будет ее идеальная свадьба

Как передает Politeka.net, Злата активно делится с подписчиками интересными моментами своей жизни в Инстаграм. В этот раз звезда в интервью для Womanmagazine рассказала, что не хочет быть невестой в платье принцессы, девушка любит ломать стереотипы.

"Пышному празднику со многими незнакомыми мне и мужу гостями я предпочту сумасшедшую вечеринку, на которой будут близкие и друзья. Возможно, где-то в Италии или же Индонезии на берегу океана. А вместо платья принцессы надену кимоно ручной работы и буду веселиться до самого рассвета", - сказала Злата.

Огневич рассказала, что приучает себя ни о чем не жалеть, а быть благодарной вселенной за каждый новый опыт

"Я говорю себе ДА! ♥️ 🙌🏾 Этот год для меня- удивительный и волшебный! А ведь всё только начинается, как и мой новый период в жизни. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, даже пришлось посещать психотерапевта.... И вот, я справилась и благодарю за опыт", - написала Огневич в своем Инстаграм.

Также девушка призналась, что идет в проект "Холостячка", чтобы построить отношения, что ей пока не удается сделать из-за насыщенного гастрольного графика. Пережив болезненный разрыв с партнером, певица решилась на участие в шоу.

Злата Огневич утверждает, что хочет завести семью, но для нее неприемлем вариант, когда люди полностью растворяются только в отношениях.

Напомним, что новая "Холостячка" Злата Огневич показала, в кого она такая красотка: «Вы так похожи…»

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич удивила новой внешностью, не узнали даже соседи: "Это мои натуральные..."

Также Politeka писала, что новая "Холостячка" Злата Огневич показала располневшую фигуру: «Пасочки закончились, а килограммы остались»



