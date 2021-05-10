Учасниця шоу" Холостяк 11 " ефектна Джессіка висловила, що думає з приводу свого вильоту з проекту

Після чергового ефіру шоу" Холостяк", в якому учасниці дізналися, хто ж опиниться у фіналі проекту. Зараз залишилося всього три дівчини, а після відходу Джесіки, багато українців губляться в здогадах: кого ж тоді вибере непередбачуваний головний герой Михайло Заливако?

"Кожна казка має свій кінець, але не завжди він щасливий...🥀 Все було настільки чудово і романтично, що навіть не могла уявити, як наша історія може так несподівано обірватися. І я знову обпеклася, так близько підпустила Мішу до свого серця, що змусила себе знову повірити в почуття💔 але це його рішення і я його поважаю. Щиро бажаючи Міші щастя, я йду далі з піднятою головою. І точно знаю, що його слова-правдиві: я буду щасливою, але не з ним", - написала Джессіка.

Як відомо, в десятому випуску Міша вигнав яскраву і впевнену Джесіку.

Фолловери в коментарях підтримали Джесіку:

"Джессіка,ти найкраща🔥❤️😍".

"До чого взагалі ваші відносини з батьками і відносини з Мішою - навіть не зміг нормальні аргаменти навести....😢".

"Дуже шкода, Ви були гідні перемоги! Дуже красива, розумна дівчина! Значить це не ваша людина! Все краще попереду! У ваших ніг обов'язково буде мільйон червоних троянд подарованих тим самим вашою людиною🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹".

"Ви повинна була бути переможницею!"

"Обов'язково будете 💐 💐 💐ви заслуговуєте справжнісінького жіночого щастя! Ваше сердечко❤️оберігатиме тільки найдостойніший!"

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

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