Участница шоу "Холостяк 11" эффектная Джессика высказала, что думает по поводу своего вылета с проекта

После очередного эфира шоу "Холостяк", в котором участницы узнали, кто же окажется в финале проекта. Сейчас осталось всего три девушки, а после ухода Джессики, многие украинцы теряются в догадках: кого же тогда выберет непредсказуемый главный герой Михаил Заливако?

"Каждая сказка имеет свой конец, но не всегда он счастливый...🥀 Все было настолько замечательно и романтично, что даже не могла представить, как наша история может так неожиданно оборваться. И я снова обожглась, так близко подпустила Мишу к своему сердцу, что заставила себя снова поверить в чувства💔 Но это его решение и я его уважаю. Искренне желая Мише счастья, Я иду дальше с поднятой головой. И точно знаю, что его слова-правдивы: я буду счастливой, но не с ним🤞", - написала Джессика.

Как известно, в десятом выпуске Миша выгнал яркую и уверенную Джессику.

Фолловеры в комментариях поддержали Джессику:

"Джессіка,ти найкраща🔥❤️😍".

"До чого взагалі ваші відносини з батьками і відносини з Мішою - навіть не зміг нормальні аргаменти навести....😢".

"Очень жаль, вы были достойны победы! Очень красивая, умная девушка! Значит это не ваш человек! Всё лучшее впереди! У ваших ног обязательно будет миллион красных роз подаренных тем самым вашим человеком🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹".

"Вы должна была быть победительницей!"

"Обязательно будете 💐💐💐вы заслуживаете самого настоящего женского счастья! Ваше сердечко❤️будет оберегать только самый достойный!"

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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