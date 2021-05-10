Українська співачка SLAVIA відверто розповіла чи вплинуло на розрив відносин те, що у пари немає спільних дітей за 20 років шлюбу зі співаком DZIDZIO

Нещодавно стало відомо, що Ярослава Хома (справжнє ім'я співачки) розлучається з Дзідзьо. В одному з останніх інтерв'ю артистка висловилася про те, чому не склалося з дітьми. Про це пише Politeka.net.

Так, за словами SLAVIA, вона як всі нормальні жінки, хоче мати дитину.

"Не думаю, що діти можуть врятувати якийсь шлюб. Ми бачимо багато прикладів, коли люди розлучаються і сім'ї мають по кілька дітей. Я жінка, природно, у мене є природний інстинкт, я повинна реалізувати себе, як мама, як жінка, свій творчий потенціал", - сказала артистка.

За її словами, питання дітей хтось хоче, хтось ні-ніколи гостро не стояло в їхній родині. Також співачка зазначила, що життя зірок особливе, але проблем з репродуктивною функцією у них не було.

"Головна причина в тому, що у Михайла не було часу. Я ніколи не говорила, що він не хоче дітей, він дуже любить дітей", - сказала SLAVIA.

Відзначимо, що Дзідзьо і Ярослава розкрили, що вже давно прийняли рішення розлучитися і майже рік не живуть разом. Зараз подружжя перебуває в процесі розлучення, проте його точну дату вони не називали.

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