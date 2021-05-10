Обранець першої української " Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав давнє фото з мамою, яка, можливо, у найближчому майбутньому стане свекрухою Ксенії Мішиної

Як передає Politeka.net, у своєму акаунті в Instagram Олександр в нових сторіс показав, як в підлітковому віці сфотографувався з мамою. На милому фото Еллерт із забавною зачіскою і в сорочці в клітку стоїть ззаду мами і обіймає її двома руками на тлі гірчичних штор. Варто відзначити, що мама Олександра, як і Ксенія - пекуча красива брюнетка.

"Мамуль, люблю тебе!",- підписав старе миле фото з мамою Еллерт.

Цікаво, що у фіналі шоу "Холостячка" обранець актриси Олександр Еллерт влаштував зустріч лише з 12-річною дочкою Елею.

Переможець "Холостячки" родом з міста Харцизьк, що в Донецькій області. Батьки чоловіка розлучилися вже давно, а він після окупації Донбасу переїхав спочатку до Харкова, а потім – до Києва.

На момент січня Еллерт досі не познайомив найважливіших жінок у своєму житті.

Гуморист був проти першої "зустрічі" в інтернеті. Він хоче, щоб як мама, так і Ксенія відчули позитивні емоції від живого знайомства.

Додамо, нещодавно Олександр у соцмережі показав, як не догодив Ксенії, коли фотографував її. Вона сказала, що світло освітлює їй полліца і виглядає це фотографування кошмарно. Цікаво, що цього разу гуморний настрій Еллерта Ксенії не передався і вона стояла на своєму.

Нагадавши, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".

Як повідомляла Politeka, Еллерт на відпочинку не встояв перед спокусою, "забувши" про Ксенію Мішиної: несподівані кадри.

Також Politeka писала, що Мішина показала, з яким настроєм прокидається поруч з Еллертом.