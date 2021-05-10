Избранник первой украинской "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал давнее фото с любимой мамой, которая, возможно, вскоре станет свекровью Ксении Мишиной

Как передает Politeka.net, в своем аккаунте в Instagram Александр в новых сторис показал, как в подростковом возрасте сфотографировался с мамой. На милом фото Эллерт с забавной прической и в рубашке в клетку стоит сзади мамы и обнимает ее двумя руками на фоне горчичных штор. Стоит отметить, что мама Александра, как и Ксения - жгучая красивая брюнетка.

"Мамуль, люблю тебя!", - подписал старое милое фото с мамой Эллерт.

Интересно, что в финале шоу "Холостячка" избранник актрисы Александр Эллерт устроил встречу лишь с 12-летней дочерью Элей.

Победитель "Холостячки" родом из города Харцызск, что в Донецкой области. Родители мужчины развелись уже давно, а он после оккупации Донбасса переехал сначала в Харьков, а затем – в Киев.

На момент января Эллерт до сих пор так и не познакомил самых важных женщин в своей жизни.

Юморист до сих пор против первой "встречи" в интернете. Он хочет, чтобы как мама, так и Ксения почувствовали положительные эмоции от живого знакомства.

Добавим, недавно Александр в соцсети показал, как не угодил Ксении, когда фотографировал ее. Она сказала, что свет осветляет ей поллица и выглядит это фотографирование кошмарно. Интересно, что в этот раз юморной настрой Эллерта Ксении не передался и она стояла на своем.

Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".

Как сообщала Politeka, Эллерт на отдыхе не устоял перед соблазном, "забыв" о Ксении Мишиной: неожиданные кадры.

Также Politeka писала, что Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом.