10 травня в родині знаменитої співачки Алли Пугачової-особливий день

Сьогодні день народження у молодшого онука Примадонни - Дені Байсарова.

Як відомо, у дочки Алли Пугачової Христини Орбакайте троє дітей. Свого старшого сина Микиту вона народила в 1991 році від виконавця Володимира Преснякова молодшого. У 1998 році у неї з'явився син Дені від чеченського бізнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на світ з'явилася дочка Орбакайте і американського бізнесмена Михайла Земцова – Клавдія.

У 2021 році Дені Байсарову виповнюється 23 роки. Його вітають не тільки рідні, а й фанати зіркового сімейства. Так, на одному з фан-акаунтів з'явилося фото Орбакайте з сином.

«У мене сьогодні син народився! Слава Богу за все!🙏 Мій прекрасний, найкращий на світі син, мрій, літай, твори, люби, Будь здоровий, веселий, щасливий і щасливий! ❤️💋🍾🎂💋🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹! Я поруч", - таким текстом супроводили кадр.

Користувачі Мережі приєдналися до позравлениям.

"Такий красень! Всього йому найкращого!!!", "Схожий на матусю"," Христина, вітаю! Ти хороша мама! Здоров'я вам!", "Хороша мама, і дітки", "з днем народження. Божественний хлопець. Сонячний", - пишуть в коментарях.

На своїй офіційній сторінці Крістина Орбакайте показала відео з Дені, коли йому було 12 років.

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