Група GO_A, яка представлятиме Україну на "Євробаченні" у 2021 році підкорила різні країни

Український гурт "GO_A" вирушив до Роттердаму, де готується до важливого виступу на пісенному конкурсі, який пройде з 18 по 22 травня, передає Politeka.net.

Днями GO_A провела першу репетицію на сцені Ahoy Arena. Фрагмент виступу учасників з'явився на офіційній сторінці конкурсу на YouTube. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах можна звернути увагу на солістку колективу Катерину Павленко, яка з'явилася в шкіряному топі, довгій спідниці і зеленій шубі. Виконавиця заспівала трек "Shum", і підкорила глядачів різних країн. Зокрема групою захопилися жителі Греції, Азербайджану та Туреччини.

В результаті букмекери змінили свій прогноз щодо представника України. Раніше групі передбачали 20 місце, а тепер GO_A перемістилася - на 10-е з 2% ймовірністю перемоги.

Крім того, букмекери вважають, що з першого півфіналу Go_A точно пройде у фінал "Євробачення".

До слова, станом на 10 травня на першому щаблі знаходиться Франція.

На цей час відео виступу українського гурту зібрало понад 200 тисяч переглядів і багато коментарів й багато захоплених коментарів, з різних країн, у тому числі, з Австралії:

"Українці молодці, серце радіє за такий стейджинг.👍 👍 👍 ", "Це буде епічно !!! Ви Неймовірні !!! З любов'ю з України !!! 🇺 🇦 ", "Дуже дякую креативній команді. Видно, що люди підготувалися. Враження", " я так розумію, що Катя в зеленій шубі уособлює Того самого бога лісу шуму. Це неймовірно КРУТО !!!!! ", "Ой, як дочекатися повної версії. Go_A щастить Вам, ми хворіємо! ", "тримають кулачки! Найголовніше, що Європа почує нас і таку чудову пісню".

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