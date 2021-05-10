Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками" та учасниця шоу "Маска" Олена Шоптенко показала як веселиться з сином

Зірка у 2018 році стала мамою сина, Олексія, якого народила від бізнесмена, Олексія Іванова, повідомляє Politeka.net. Артистка раз у раз показує свої будні з дитиною.

У нових сторіс зірка разом з Олексієм були у дворі будинку. Хлопчик заліз повище і ліг.

"Загоряє", - вимовила Шоптенко, на що отримала негативну відповідь

"Відкрив пляжний сезон", - написала Олена.

Пізніше хореограф показала, як бігає за сином з м'ячем.

"Віддай м'яч!",- сказала вона синові, який сміючись бігав, а потім кинув м'ячик на гірку.

"Недитячі пристрасті на полі", - підписала зірка це сторі.

Варто зазначити, що Олена Шоптенко - турботлива мама, вона часто балує сина різними смаколиками, а в сторіс Instagram розповідає деякі секрети приготування. Так, нещодавно зірка приготувала сирники, якими похвалилася в мережі. Для їх ідеальної форми, слід частину тіста помістити під склянку і швидко нею посувати на столі. В результаті виходять круглі "оладки".

Зазначимо, для чоловіка Олени Шоптенко, Олексія Іванова, малюк став вже другою дитиною - від попереднього шлюбу чоловік виховує старшого сина. Танцівниця зізнається - це дуже допомагає в критичних ситуаціях, адже у чоловіка є досвід.

"Він включається в той момент, коли у мене паніка, істерика,...з холоднокровним розумінням, що треба рятувати, включався, вставляв все, куди потрібно. Він мене підстраховує", - зізналася молода мама.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" пішла на поводу у сина і поплатилася зовнішністю: кадри нічних забав.

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