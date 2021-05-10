Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" и участница шоу "Маска" Алена Шоптенко показала как веселится с сыном

Звезда в 2018 году стала мамой сына, Алексея, которого родила от бизнесмена, Алексея Иванова, сообщает Politeka.net. Артистка то и дело показывает свои будни с ребенком.

В новых сторис звезда вместе с Алексеем были во дворе дома. Мальчик залез повыше и лег.

"Загорает", - произнесла Шоптенко, на что получила негативный ответ

"Открыл пляжный сезон", - написала Алена.

Позже хореограф показала, как бегает за сыном с мячом.

"Отдай мяч!", - сказала она сыну, который смеясь бегал, а потом кинул мячик на горку.

"Недетские страсти на поле", - подписала звезда это стори.

Стоит отметить, что Алена Шоптенко - заботливая мама, она часто балует сына разными вкусностями, а в сторис Инстаграм рассказывает некоторые секреты приготовления. Так, недавно звезда приготовила сырники, которыми похвасталась в сети. Для их идеальной формы, следует часть теста поместить под стакан и быстро им подвигать на столе. В результате получаются круглые "оладушки".

Отметим, для мужа Алены Шоптенко, Алексея Иванова, малыш стал уже вторым ребенком — от предыдущего брака мужчина воспитывает старшего сына. Танцовщица признается — это очень помогает в критических ситуациях, ведь у супруга есть опыт.

"Он включается в тот момент, когда у меня паника, истерика,...с хладнокровным пониманием, что надо спасать, включался, вставлял все, куда нужно. Он меня подстраховывает", — призналась молодая мама.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.

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