Известный хореограф, звезда "Танців з зірками" и участница шоу "Маска" Алена Шоптенко показала как веселится с сыном
Звезда в 2018 году стала мамой сына, Алексея, которого родила от бизнесмена, Алексея Иванова, сообщает Politeka.net. Артистка то и дело показывает свои будни с ребенком.
В новых сторис звезда вместе с Алексеем были во дворе дома. Мальчик залез повыше и лег.
"Загорает", - произнесла Шоптенко, на что получила негативный ответ
"Открыл пляжный сезон", - написала Алена.
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Позже хореограф показала, как бегает за сыном с мячом.
"Отдай мяч!", - сказала она сыну, который смеясь бегал, а потом кинул мячик на горку.
"Недетские страсти на поле", - подписала звезда это стори.
Стоит отметить, что Алена Шоптенко - заботливая мама, она часто балует сына разными вкусностями, а в сторис Инстаграм рассказывает некоторые секреты приготовления. Так, недавно звезда приготовила сырники, которыми похвасталась в сети. Для их идеальной формы, следует часть теста поместить под стакан и быстро им подвигать на столе. В результате получаются круглые "оладушки".
Отметим, для мужа Алены Шоптенко, Алексея Иванова, малыш стал уже вторым ребенком — от предыдущего брака мужчина воспитывает старшего сына. Танцовщица признается — это очень помогает в критических ситуациях, ведь у супруга есть опыт.
"Он включается в тот момент, когда у меня паника, истерика,...с хладнокровным пониманием, что надо спасать, включался, вставлял все, куда нужно. Он меня подстраховывает", — призналась молодая мама.
Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» пошла на поводу у сына и поплатилась внешностью: кадры ночных забав.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Шоптенко из "Танців з зірками" пошалила на кухонном столе, мужу повезло: «Ураган, а не женщина».
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