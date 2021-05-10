Відома голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко вразила перевтіленням для нової ролі

41-річна актриса, яка прославилася на весь світ, виконавши роль дівчини Джеймса Бонда, зіграла в новому бойовику, передає Politeka.net. Куриленко виконала роль співробітника силових відомств. На ексклюзивних кадрах зі зйомок актриса засвітилася в бронежилеті зі зброєю в руках. Вона стояла біля вікна і цілилася в когось. На одному з кадрів кілька куль летіло їй у відповідь.

"Деякі кадри зі зйомок "Білого слона" сьогодні!",- підписала фото актриса.

У коментарях шанувальники стали хвалити новий образ зірки.

"В очікуванні і в передчутті майбутнього фільму", «Не можу дочекатися, щоб побачити тебе в цьому фільмі", "чудовий досвід і ваше самовираження", "Так грубо! Така красива і в такій ролі", "це підла зброя, яку ти використовуєш, Ольга. Виглядає цікаво", "Схоже, це буде здорово!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше Ольга вже ділилася кадрами зі зйомок. Вона публікувала селфі, на якому сиділа на дивані, одягнена в сіру толстовку і бронежилет. На обличчі у зірки було мінімум макіяжу, що дозволило їй виглядати природно.

Нагадавши, українська дівчина Бонда Куриленко вперше засвітила тату, приміряючи бронежилет: "Крута...".

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